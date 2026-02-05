Libro dei Fatti Massolo | Occupiamoci di rischio geopolitico o lui si occuperà di noi

La politica internazionale torna a concentrarsi sulla geopolitica. Massolo avverte: se non ci occupiamo dei rischi geopolitici, saranno loro a occuparsi di noi. La dimensione territoriale e la proiezione di potenza sono di nuovo al centro del dibattito globale, e l’Italia non può ignorarlo.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "La geopolitica è tornata. Una frase ricorrente negli ultimi anni. In effetti, è innegabile che la dimensione territoriale e la proiezione di potenza siano tornate al centro della politica internazionale. I conflitti in corso, a partire da quelli in Ucraina e Medio Oriente, ripropongono dinamiche politiche e militari che, un po' frettolosamente, pensavamo di aver archiviato con il Novecento. Riaffiorano scenari inquietanti che credevamo ormai desueti. Sicurezze che ritenevamo acquisite svaniscono repentinamente". Lo scrive Giampiero Massolo, ex segretario generale della Farnesina e senior advisor dell'Ispi, nell'intervento per la 35esima edizione del Libro dei Fatti dell'Adnkronos, in libreria dal 4 dicembre con una cronologia ampliata al 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

