ULTIM’ORA FC 26 | EA ALLUNGA I TEMPI! HAI UNA SETTIMANA EXTRA PER IL REGALO TOTS

EA Sports ha annunciato che il termine per ottenere il bonus dedicato a Tots è stato prolungato di una settimana. La promo riguarda il calciatore con valutazione 91 e i pacchetti 85+, che potranno essere riscattati senza scadenza immediata. La decisione permette ai giocatori di accumulare più risorse e completare le sfide in modo più tranquillo. La modifica è stata comunicata ufficialmente tramite i canali del publisher.

Incredibile colpo di scena: l’obiettivo più succoso del momento non scade più. EA Sports annuncia il prolungamento ufficiale: ecco come ottenere Lobotka 91 e i pacchetti 85+ senza fretta. Se stavi correndo contro il tempo per finire le tue partite nella Lega Guadagni Facili, puoi finalmente posare il controller e tirare un sospiro di sollievo. Con una mossa inaspettata, EA Sports ha deciso di estendere la scadenza di una settimana intera per l’obiettivo dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS. We’re extending the Get Rich Quick League event and its linked Objective by one additional week. — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) April 22, 2026 Solo questo obiettivo, ma premi pesantissimi.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - ULTIM’ORA FC 26: EA ALLUNGA I TEMPI! HAI UNA SETTIMANA EXTRA PER IL “REGALO” TOTS Notizie correlate EA Sports FC 26, hai bisogno di crediti? Ecco le strategie migliori per guadagnarne molti in tempi breviLa modalità Ultimate Team di EA Sports FC 26 è il cuore pulsante dell’offerta ludica di Electronic Arts per molti utenti, ma affinché l’esperienza... EA SPORTS FC 26, PIOGGIA DI PACCHETTI REGALO: È PARTITO IL RISARCIMENTO! CONTROLLA SUBITO IL TUO ACCOUNTEA Sports ha appena confermato l’invio dei pacchetti correttivi dopo l’errore tecnico nei pack garantiti.