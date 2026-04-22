Il governo del Regno Unito ha approvato una legge che vieta l’acquisto di tabacco a chi è nato dal 2009 in poi. La norma mira a eliminare l’uso di sigarette tra le nuove generazioni, segnando un cambiamento significativo nelle politiche sul tabacco. La legge entrerà in vigore nei prossimi anni e rappresenta un passo deciso contro il consumo di prodotti a base di nicotina.

Il governo del Regno Unito ha approvato un provvedimento legislativo senza precedenti che impedirà l’acquisto di tabacco a chiunque sia nato dal 1° gennaio 2009, puntando a sradicare la dipendenza da nicotina tra le nuove generazioni. La misura, che attende ora solo la ratifica finale da parte del Re nei prossimi giorni, segna una svolta radicale nella gestione della salute pubblica britannica. L’iter parlamentare verso una nuova era sanitaria. Il percorso normativo che ha portato a questa decisione storica è iniziato il 5 novembre 2024 con la presentazione ufficiale del disegno di legge. Dopo aver superato i passaggi decisivi presso le Camere, il testo ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera dei Lord, che si è occupata di confermare gli emendamenti già approvati dai Comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK, stop definitivo al tabacco: la legge che cambia il futuro

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