Oggi a Leopoli, il ministro italiano per lo Sport e i Giovani e il suo omologo ucraino hanno firmato un accordo che segna l’avvio di una nuova collaborazione tra i due paesi nel settore sportivo e giovanile. L’iniziativa mira a sostenere i giovani e a favorire la ricostruzione del Paese attraverso progetti condivisi. La firma si inserisce in un quadro di dialogo aperto tra le due nazioni.

A Leopoli, il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi e il collega ucraino Bidnyi hanno sancito oggi una nuova fase di cooperazione bilaterale. La firma del piano d’azione congiunto per il biennio 2026-2027 punta a ricostruire le basi sociali dell’Ucraina attraverso lo sport e l’impegno giovanile, dando seguito al memorandum firmato lo scorso luglio a Roma durante la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. Cinque pilastri per la ricostruzione sociale e infrastrutturale. L’accordo sottoscritto tra Abodi e Bidnyi non è un semplice documento programmatico, ma un insieme di direttrici operative che toccano la struttura stessa della società ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, sport e giovani: il piano per ricostruire il Paese

Immigration, Culture, and the Growing Divide in Europe

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