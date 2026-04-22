Turismo Abruzzo | nuovo leader per sfidare il mercato in crescita

Nell’Abruzzo, il settore alberghiero regionale ha appena scelto un nuovo rappresentante per guidare e coordinare le attività nel mercato in espansione. La nomina arriva in un momento di crescita per il turismo locale, con l’obiettivo di rafforzare le strategie di promozione e sviluppo della regione. La figura scelta si occuperà di gestire le relazioni tra gli operatori e di rappresentare le istanze del comparto in ambito regionale.

L’imprenditoria alberghiera abruzzese ha un nuovo volto alla guida della propria rappresentanza regionale. Presso la cornice di Villa Filiani, a Pineto, si è conclusa l’assemblea elettiva che ha l’elezione di Fabiano Aretusi alla presidenza di Assohotel-Confesercenti per l’intera regione. L’albergatore pinetino assume questo incarico in un momento di profonda trasformazione del comparto, guidando una compagine che vede coinvolti i vertici di Confesercenti Abruzzo, tra cui il presidente Daniele Erasmi e il direttore Lido Legnini, oltre ai rappresentanti delle diverse anime che compongono l’universo turistico locale. Un settore in crescita tra gestione dell’emergenza e nuovi standard qualitativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo Abruzzo: nuovo leader per sfidare il mercato in crescita Notizie correlate Leggi anche: Turismo in Abruzzo, D’Amario: “Crescita a doppia cifra anche senza le locazioni” Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'AQUILA: ''TURISMO C'E', MANCA PROGRAMMAZIONE'' INFOPOINT IN PIAZZA, SERVONO 800 EURO AL MESE; VINITALY: BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA PRIMA IN ITALIA AD OTTENERE CERTIFICAZIONE PLASTIC FREE. Turismo accessibile, l’Abruzzo protagonista a Firenze con Bike to Coast e il Cammino di CelestinoCi sarà anche la Regione Abruzzo all’evento Italia insieme. Turismo accessibile e territorio, promosso dal ministro per le Disabilità ... laquilablog.it Turismo, Abruzzo in vetrina a Paestum e Bolzano: D’Amario, Cresce l’interesse per l’offerta green e sostenibileSettimana intensa per la Regione Abruzzo sul fronte della promozione turistica, con la partecipazione a due appuntamenti di rilievo nazionale ... laquilablog.it L’Abruzzo apre una nuova: Hong Kong. Hub strategico per il turismo d’eccellenza - facebook.com facebook 2,56 MILIONI PER DIFENDERE LA COSTA E SALVARE LA STAGIONE BALNEARE 12 interventi finanziati con fondi FSC 2021/27 per contrastare l’erosione costiera e sostenere il turismo. #Abruzzo #LAquila #FSC2021_2027 #ErosioneCostiera #Turis x.com