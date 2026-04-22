Turismo Abruzzo | nuovo leader per sfidare il mercato in crescita

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Abruzzo, il settore alberghiero regionale ha appena scelto un nuovo rappresentante per guidare e coordinare le attività nel mercato in espansione. La nomina arriva in un momento di crescita per il turismo locale, con l’obiettivo di rafforzare le strategie di promozione e sviluppo della regione. La figura scelta si occuperà di gestire le relazioni tra gli operatori e di rappresentare le istanze del comparto in ambito regionale.

L’imprenditoria alberghiera abruzzese ha un nuovo volto alla guida della propria rappresentanza regionale. Presso la cornice di Villa Filiani, a Pineto, si è conclusa l’assemblea elettiva che ha l’elezione di Fabiano Aretusi alla presidenza di Assohotel-Confesercenti per l’intera regione. L’albergatore pinetino assume questo incarico in un momento di profonda trasformazione del comparto, guidando una compagine che vede coinvolti i vertici di Confesercenti Abruzzo, tra cui il presidente Daniele Erasmi e il direttore Lido Legnini, oltre ai rappresentanti delle diverse anime che compongono l’universo turistico locale. Un settore in crescita tra gestione dell’emergenza e nuovi standard qualitativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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