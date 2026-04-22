Durante un incontro a Milano organizzato da Amgen, è stato evidenziato che un’attività fisica regolare può ridurre del 40% ansia e depressione nei pazienti oncologici. L’evento si è concentrato sul ruolo dell’esercizio nel percorso di cura contro i tumori, sottolineando come il movimento possa avere effetti positivi sulla sfera psicologica delle persone coinvolte. Nessun altro dettaglio o analisi è stato fornito durante l’incontro.

A Milano, durante un incontro dedicato al ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico organizzato da Amgen, è emerso come il movimento costante possa mitigare drasticamente le ripercussioni psicologiche delle cure. Secondo quanto illustrato da Avancini, ricercatrice presso la sezione di Scienze motorie e oncologia del dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’università di Verona, l’integrazione dell’esercizio fisico può abbattere i sintomi legati ad ansia e depressione di circa il 40% nei pazienti. Il corpo in movimento contro gli effetti collaterali delle terapie. La gestione clinica del paziente non si limita alla sola risposta farmacologica, ma deve integrare strategie che proteggano la qualità della vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumori: il movimento abbatte del 40% ansia e depressione

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