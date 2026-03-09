È stato sviluppato un modello tridimensionale del cervello, in laboratorio, che riproduce il glioblastoma e il suo microambiente tumorale. Questo modello permette di osservare come il tumore si sviluppa e si comporta all’interno di un ambiente che simula quello naturale. La creazione di questo modello rappresenta un nuovo strumento per analizzare le caratteristiche del tumore cerebrale e il suo evolversi nel tempo.

Creare in laboratorio una modello tridimensionale del glioblastoma e del suo microambiente tumorale per studiarne il comportamento. È l’obiettivo del progetto Q-Meta, coordinato dalla biofisica Giada Bianchetti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Il glioblastoma. Il glioblastoma è il tumore cerebrale più diffuso e aggressivo negli adulti, caratterizzato da rapida progressione, forte eterogeneità cellulare e resistenza ai trattamenti. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è di appena il 5%. Il modello 3D. “Il punto di partenza – spiega Bianchetti – è realizzare un modello tridimensionale del tumore tramite biostampa 3D, una tecnologia che permette di costruire strutture cellulari complesse strato dopo strato, in modo controllato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cervello, un modello 3D per studiare come evolve il tumore

Scienza, creato il primo modello 3D di un'area del cervello umanoÈ stato creato il primo modello 3D di un'area del cervello umano, è il primo modello virtuale in 3D della struttura e della connettività neuronale dell’area CA1 dell’ippocampo umano. Da immagini ad ... tg24.sky.it

Nuovo modello 3D per studiare il cervello, l'organoide oblungoSviluppato un nuovo modello 3D per studiare il cervello umano: è un organoide dalla forma allungata, e non sferica come quelli usati finora, che consente per la prima volta di riprodurre aspetti ... ansa.it

