Tumore al pancreas vaccino a mRNA efficace | a 6 anni dall'intervento ancora in vita 90% dei pazienti responsivi

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio su un vaccino a mRNA sperimentale indica che il 90% dei pazienti che hanno sviluppato una risposta immunitaria contro il tumore al pancreas sono ancora vivi a sei anni dall’intervento chirurgico. Il vaccino ha mostrato una notevole efficacia nel mantenere in vita chi ha risposto alla terapia, senza che siano stati riportati effetti avversi gravi. La ricerca si concentra su un trattamento innovativo per questa forma di cancro considerata difficile da trattare.

Un vaccino a mRNA sperimentale si è dimostrato molto efficace contro il cancro al pancreas: il 90 percento dei pazienti che ha sviluppato una risposta immunitaria è ancora in vita a sei anni dall'intervento chirurgico per l'asportazione del tumore. Speranze contro una delle neoplasie più aggressive e letali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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