Tumore al pancreas vaccino a mRNA efficace | a 6 anni dall'intervento ancora in vita 90% dei pazienti responsivi

Uno studio su un vaccino a mRNA sperimentale indica che il 90% dei pazienti che hanno sviluppato una risposta immunitaria contro il tumore al pancreas sono ancora vivi a sei anni dall’intervento chirurgico. Il vaccino ha mostrato una notevole efficacia nel mantenere in vita chi ha risposto alla terapia, senza che siano stati riportati effetti avversi gravi. La ricerca si concentra su un trattamento innovativo per questa forma di cancro considerata difficile da trattare.

Un vaccino a mRNA sperimentale si è dimostrato molto efficace contro il cancro al pancreas: il 90 percento dei pazienti che ha sviluppato una risposta immunitaria è ancora in vita a sei anni dall'intervento chirurgico per l'asportazione del tumore. Speranze contro una delle neoplasie più aggressive e letali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tumore al pancreas, risultati promettenti per vaccino a mRna personalizzato(Adnkronos) – La lotta al tumore al pancreas mette a segno un primo gol nella lunga partita contro questo cancro, oggi 'big killer'. Cancro pancreas, il vaccino a mRNA e i risultati della sperimentazione: quasi tutti i pazienti vivi sei anni dopoNegli ultimi mesi la ricerca sul cancro al pancreas sta offrendo nuovi spunti, tra cui lo sviluppo di vaccini a mRNA per limitare le ricadute,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tumore al pancreas, vaccino mRna aumenta sopravvivenza: ecco come agisce; Tumore del pancreas: nuove terapie ma dati ancora iniziali; La donna che si è salvata dal tumore al pancreas grazie al vaccino a mRna; USA: tumore al pancreas, il vaccino mRNA che sta salvando vite. Tumore del pancreas: nuove prospettive di cura. Dal farmaco che blocca la crescita al «vaccino» mRNADal congresso dell'American Association for Cancer Research a San Diego interessanti sperimentazioni di farmaci, ma su piccoli gruppi di pazienti o in fase preclinica e i cui studi non sono stati anco ... corriere.it Tumore al pancreas, il vaccino a mRNA e i risultati della sperimentazione: quasi tutti i pazienti vivi sei anni dopoNegli ultimi mesi la ricerca sul cancro al pancreas sta offrendo nuovi spunti, tra cui lo sviluppo di vaccini a mRNA per limitare le ricadute, farmaci sperimentali (daraxonrasib) capaci ... ilmessaggero.it Un tumore in aumento tra i giovani e un dato che sorprende: i più colpiti risultano essere quelli senza una laurea. Uno studio collega il rischio non al titolo in sé, ma agli stili di vita e alle condizioni socioeconomiche. E mentre i numeri crescono, emergono fattor - facebook.com facebook Se il tumore mi ha tolto lo sport a livello professionistico, lo sport mi ha aiutato a scoprire il tumore e superarlo più velocemente, in naturale armonia con le cure. Non ho mai abbandonato l'attività sportiva e mai lo farò, perché ciò che la scienza sta confermand x.com