Tumore al colon | l’allenamento mirato allunga la vita dei pazienti

Durante un evento a Milano organizzato da Amgen, si è discusso del ruolo dell’attività fisica nella gestione del tumore al colon. È stato evidenziato che l’allenamento mirato e regolare può contribuire ad aumentare la sopravvivenza dei pazienti affetti da questa patologia. La sessione ha riunito specialisti e operatori sanitari, che hanno condiviso dati e riflessioni sull’impatto positivo dell’esercizio fisico nel percorso di cura.

A Milano, durante un incontro dedicato al legame tra attività fisica e percorsi oncologici organizzato da Amgen, è emerso un dato cruciale sulla gestione del tumore al colon: l'esercizio fisico costante può allungare la vita dei malati. I risultati dello studio Challenge indicano infatti che chi ha seguito un programma di allenamento personalizzato per tre anni ha ottenuto una maggiore aspettativa di vita rispetto ai pazienti che non hanno praticato tale attività. L'impatto della fisiologia appl .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al colon: l’allenamento mirato allunga la vita dei pazienti Tumore al colon retto, dai sintomi alla dieta: i 10 alimenti fondamentali per prevenirlo Notizie correlate Leggi anche: Tumore colon-retto, in Italia la terapia che raddoppia la sopravvivenza dei pazienti con metastasi Tumore al colon: i segnali d’allarme tra colon destro e sinistroLa prevenzione del tumore al colon-retto passa per l’identificazione precoce di polipi e lesioni, attraverso programmi di screening mirati e una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Prevenzione del tumore al colon: a che età iniziare i controlli e quali fare; Tumore del colon, studio prova l’efficacia dell’immunoterapia prima dell’intervento; Capire i rischi di cancro grazie al DNA dei polipi intestinali; Tumore del colon-retto. L’Ocse lancia l’allarme: casi in aumento tra i giovani, screening ancora troppo bassi. Cancro al colon: i primi segnali spesso ignoratiScopri i primi segnali del cancro al colon i primi segnali spesso ignorati e come prestarvi attenzione per la tua salute. microbiologiaitalia.it Cancro al colon retto mortale nei giovani: studio USA rivela che i più colpiti non hanno una laureaUn nuovo studio condotto negli Stati Uniti ha rilevato che i giovani più colpiti dal cancro al colon retto mortale sono quelli privi di una laurea ... fanpage.it Un tumore in aumento tra i giovani e un dato che sorprende: i più colpiti risultano essere quelli senza una laurea. Uno studio collega il rischio non al titolo in sé, ma agli stili di vita e alle condizioni socioeconomiche. E mentre i numeri crescono, emergono fattor - facebook.com facebook Se il tumore mi ha tolto lo sport a livello professionistico, lo sport mi ha aiutato a scoprire il tumore e superarlo più velocemente, in naturale armonia con le cure. Non ho mai abbandonato l'attività sportiva e mai lo farò, perché ciò che la scienza sta confermand x.com