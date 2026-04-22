L’ex presidente ha comunicato l’estensione a tempo indefinito del cessate il fuoco con l’Iran, annunciandolo un giorno prima della scadenza prevista. Nel frattempo, un nuovo ciclo di colloqui di pace è stato sospeso, lasciando in sospeso le trattative tra le parti coinvolte. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui prossimi sviluppi.

Trump ha annunciato il cessate il fuoco con l’Iran, esteso a tempo indeterminato, un giorno prima della sua scadenza, mentre un nuovo ciclo di colloqui di pace è stato sospeso. L’annuncio sembra aver attenuato i timori di una pronta ripresa dei combattimenti, che hanno scosso i mercati energetici e l’economia globale. Sul suo social Truth, Trump ha annunciato l’estensione della tregua pur mantenendo il blocco a Hormuz: “accogliamo la richiesta di Asim Munir e del Primo Ministro Shehbaz Sharif del Pakistan di sospendere il nostro attacco contro l’Iran finché i suoi leader e rappresentanti non saranno in grado di formulare una proposta unitaria”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha esteso il cessate il fuoco con l’Iran

Trump extends ceasefire with Iran

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