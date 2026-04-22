Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'estensione del cessate il fuoco, dopo aver inizialmente dichiarato di volerlo terminare. La decisione è arrivata a seguito di una serie di dichiarazioni contrastanti, mentre l'Iran non ha ancora fornito una risposta ufficiale alla misura. La situazione si è evoluta nel corso delle ultime ore, con il blocco navale ancora in vigore e senza notizie di eventuali reazioni da parte delle autorità iraniane.

Martedì sera il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’estensione del cessate il fuoco con l’Iran, che sarebbe dovuto scadere mercoledì. Ha detto che la pausa nei combattimenti durerà fino a quando le discussioni con l’Iran non saranno concluse: «in un modo o nell’altro», ha specificato in modo piuttosto criptico. L’estensione è stata dichiarata dai soli Stati Uniti e non concordata con il regime iraniano, che non ha ancora risposto ufficialmente. Trump ha motivato l’annuncio dicendo che al momento l’Iran è troppo diviso per negoziare un accordo stabile (in effetti lo è, diviso: lo avevamo spiegato qui). Nel frattempo gli Stati...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha esteso il cessate il fuoco, l’Iran non ha ancora risposto

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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