Il secondo incontro tra Stati Uniti e Iran, che era rimasto sospeso, potrebbe essere ripreso venerdì 24 aprile. La data è stata indicata come possibile momento di ripresa dei colloqui, secondo quanto comunicato. La conferma definitiva ancora non è arrivata, ma le parti stanno valutando la possibilità di incontrarsi nuovamente in quella data. La riunione rappresenta un passo importante nel tentativo di riavviare il dialogo tra i due paesi.

Secondo il presidente Usa un nuovo round di negoziati «è possibile» già venerdì 24 aprile. Lo scrive il New York Post, che lo ha interpellato sulla questione. Il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, finito in standby, potrebbe avere luogo venerdì 24 aprile. Lo scrive il New York Post, che cita fonti pakistane anonime e Donald Trump. «È possibile!», ha risposto il presidente Usa in un messaggio di testo al quotidiano, che gli aveva chiesto di commentare quanto riferito da fonti in Pakistan (Paese mediatore del primo round di colloqui), secondo cui un nuovo incontro «è previsto a Islamabad entro le prossime 36-72 ore». Trump ha esteso la tregua di due settimane nel conflitto contro l’Iran, proprio mentre il cessate il fuoco stava per scadere e dopo aver escluso a lungo tale possibilità.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump “fissa” la nuova data dei colloqui con l’Iran

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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