Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (Aubac) e l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presentano oggi, in occasione della Giornata della Terra, il progetto ''Le parole di Aubac: un vocabolario per governare il cambiamento'', iniziativa culturale e istituzionale che propone dieci nuove voci dedicate alla governance del territorio, dell'acqua, dell'energia e della transizione ecologica. Il progetto si inserisce nel quadro della rubrica Treccani «Le parole valgono» e nasce dalla convinzione che governare il territorio, in un'epoca segnata...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Treccani presenta 'Le parole di Aubac: un vocabolario per governare il cambiamento'

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