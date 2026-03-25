Be My Sunshine una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Da davidemaggio.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Mediaset Infinity è disponibile in modo gratuito e esclusivo la nuova serie turca intitolata Be My Sunshine. La piattaforma ha annunciato il lancio della produzione, senza costi aggiuntivi per gli utenti. La serie è stata distribuita recentemente e può essere seguita in streaming attraverso il servizio online. La disponibilità è limitata nel tempo e si rivolge a un pubblico interessato ai contenuti televisivi provenienti dalla Turchia.

Arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity l’attesissima serie turca Be My Sunshine. A partire da oggi, 25 marzo, la dizi è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, pronta a conquistare il pubblico con il suo mix irresistibile di romanticismo, leggerezza e paesaggi mozzafiato. Scritta da Ye?im Ç?tak – già autrice di successi molto amati come Daydreamer – Le ali del sogno, If You Love, Dreams and Realities e Love is in the air insieme a Yelda Ero?lu, la serie intreccia commedia e atmosfere romantiche in una storia ambientata tra le meraviglie di una suggestiva isola dell’Egeo. Be My Sunshine, la trama. Haziran è una brillante ragazza di città, ambiziosa e profondamente legata al ritmo frenetico di Istanbul. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

be my sunshine una nuova serie turca gratis e in esclusiva su mediaset infinity
© Davidemaggio.it - Be My Sunshine, una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Articoli correlati

Be My Sunshine: la nuova serie turca arriva gratis su Mediaset InfinityAlla fine di marzo arriva su Mediaset Infinity una nuova dizi turca che intreccia romanticismo e panorami mozzafiato affacciati sull'Egeo: ecco di...

Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscitaUna nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Be my sunshine - Il trailer

Video Be my sunshine - Il trailer

Aggiornamenti e notizie su Mediaset Infinity

Temi più discussi: La serie turca Be My Sunshine dal 25 marzo su Mediaset Infinity: la trama; Be My Sunshine: il trailer; Be My Sunshine, il cast della nuova serie turca di Mediaset Infinity; Be My Sunshine, in anteprima i primi tre minuti della nuova serie turca.

mediaset infinity be my sunshine unaBe My Sunshine, la nuova romcom turca arriva gratis e in esclusiva su Mediaset InfinityAlp Navruz e Ayça Ay?in Turan protagonisti della nuova dizi ambientata tra i paesaggi mozzafiato dell'Egeo. Un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì ... tvblog.it

Be My Sunshine (Ada Masal?), anticipazioni dal 25 al 27 marzo 2026: il disastroso incontro tra Poyraz e HaziranL’arrivo di Be My Sunshine (Ada Masal?) su Mediaset Infinity segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche, sempre più amate dal ... ilsipontino.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.