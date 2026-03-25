Be My Sunshine una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è disponibile in modo gratuito e esclusivo la nuova serie turca intitolata Be My Sunshine. La piattaforma ha annunciato il lancio della produzione, senza costi aggiuntivi per gli utenti. La serie è stata distribuita recentemente e può essere seguita in streaming attraverso il servizio online. La disponibilità è limitata nel tempo e si rivolge a un pubblico interessato ai contenuti televisivi provenienti dalla Turchia.

Arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity l’attesissima serie turca Be My Sunshine. A partire da oggi, 25 marzo, la dizi è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, pronta a conquistare il pubblico con il suo mix irresistibile di romanticismo, leggerezza e paesaggi mozzafiato. Scritta da Ye?im Ç?tak – già autrice di successi molto amati come Daydreamer – Le ali del sogno, If You Love, Dreams and Realities e Love is in the air insieme a Yelda Ero?lu, la serie intreccia commedia e atmosfere romantiche in una storia ambientata tra le meraviglie di una suggestiva isola dell’Egeo. Be My Sunshine, la trama. Haziran è una brillante ragazza di città, ambiziosa e profondamente legata al ritmo frenetico di Istanbul. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Be My Sunshine, una nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity Articoli correlati Be My Sunshine: la nuova serie turca arriva gratis su Mediaset InfinityAlla fine di marzo arriva su Mediaset Infinity una nuova dizi turca che intreccia romanticismo e panorami mozzafiato affacciati sull'Egeo: ecco di... Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscitaUna nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Be my sunshine - Il trailer Aggiornamenti e notizie su Mediaset Infinity Temi più discussi: La serie turca Be My Sunshine dal 25 marzo su Mediaset Infinity: la trama; Be My Sunshine: il trailer; Be My Sunshine, il cast della nuova serie turca di Mediaset Infinity; Be My Sunshine, in anteprima i primi tre minuti della nuova serie turca. Be My Sunshine, la nuova romcom turca arriva gratis e in esclusiva su Mediaset InfinityAlp Navruz e Ayça Ay?in Turan protagonisti della nuova dizi ambientata tra i paesaggi mozzafiato dell'Egeo. Un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì ... tvblog.it Be My Sunshine (Ada Masal?), anticipazioni dal 25 al 27 marzo 2026: il disastroso incontro tra Poyraz e HaziranL’arrivo di Be My Sunshine (Ada Masal?) su Mediaset Infinity segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche, sempre più amate dal ... ilsipontino.net Mattino 5. . Siamo in onda con #Mattino5, in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Lunedì I consigliati di Mediaset Infinity x.com