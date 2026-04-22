Trasporto Ferroviario Toscano lancia il canale Informazioni TFT

Il trasporto ferroviario in Toscana si arricchisce di una nuova modalità di comunicazione con l’introduzione del canale “Informazioni TFT”, lanciato da Trasporto Ferroviario Toscano. La società, parte del Gruppo La Ferroviaria Italiana, ha deciso di utilizzare WhatsApp per fornire ai pendolari aggiornamenti e notizie sui servizi ferroviari in modo più immediato. La novità è stata annunciata il 22 aprile 2026 ad Arezzo.

Arezzo, 22 aprile 2026 – “I nformazioni TFT ”. È questo il nome del Canale Whatsapp creato da Trasporto Ferroviario Toscano (TFT), società del Gruppo La Ferroviaria Italiana, per offrire ai viaggiatori un servizio di informazioni sempre più rapido ed efficace. Gli utenti possono iscriversi in modo semplice e gratuito per ricevere aggiornamenti puntuali su orari, eventuali modifiche al servizio, interruzioni, e comunicazioni utili legate alla circolazione dei treni. Il nuovo strumento nasce con l’obiettivo di rendere ancora più immediato l’accesso alle informazioni, affiancando i canali già esistenti e migliorando la comunicazione con i passeggeri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto Ferroviario Toscano lancia il canale “Informazioni TFT” Notizie correlate Leggi anche: Piemonte: Petizione per rilanciare il trasporto ferroviario, tra manutenzione e nuove connessioni. Leggi anche: Bonus di 200 euro per il trasporto ferroviario, ora c'è la data per richiederlo Contenuti e approfondimenti Si parla di: Scioperi trasporti Maggio 2026: guida agli stop di aerei, treni e bus (calendario aggiornato). Trasporto Ferroviario Toscano lancia il canale Informazioni TFTArezzo, 22 aprile 2026 – Informazioni TFT. È questo il nome del Canale Whatsapp creato da Trasporto Ferroviario Toscano (TFT), società del Gruppo La Ferroviaria Italiana, per offrire ai viaggiatori ... lanazione.it Trasporto Ferroviario Toscano amplia la flotta merci: presentata la seconda locomotiva EffiShunter 1000Arezzo, 11 settembre 2025 – È stata presentata oggi, giovedì 11 settembre presso la stazione di Arezzo Pescaiola, una nuova locomotiva destinata al trasporto merci di Trasporto Ferroviario Toscano ... lanazione.it