Questa mattina, il settore del trasporto pubblico locale nella città si è trovato di fronte a una situazione di confusione, con diverse problematiche che si sono manifestate nella quotidianità dei pendolari e dei lavoratori. Due rappresentanti politici di un partito di sinistra hanno commentato la crisi, sottolineando come la gestione del servizio sia ormai da settimane in difficoltà e senza una soluzione chiara. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utenti e le istituzioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quello a cui abbiamo assistito stamattina è il triste epilogo di una gestione del Trasporto Pubblico Locale, ormai da settimane in balia degli eventi. Dieci autobus rientrati in deposito perché insicuri, corse saltate e cittadini lasciati a piedi sono l’immagine plastica di un mezzo disastro”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali d’opposizione Angelo Miceli e Luigi Diego Perifano. “Mentre i sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL FNA proclamano lo stato di agitazione denunciando autobus corrosi dalla ruggine, mancanza di pezzi di ricambio e condizioni igieniche precarie, assistiamo a un preoccupante scontro epistolare tra le aziende coinvolte.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - TPL Benevento, Miceli e Perifano (PSI): “Città a piedi e lavoratori nel caos”

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