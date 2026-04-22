Trapianti il cinema piacentino sbarca in Senato per salvare vite

Il 28 aprile, il Senato ospiterà nella Sala Koch un evento di livello nazionale dedicato al tema dei trapianti. Durante l’iniziativa verrà presentato un cortometraggio prodotto a Piacenza, intitolato Briciole al cielo. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del sistema trapiantologico e promuovere la cultura della donazione. La giornata rappresenta un momento di confronto tra esperti e rappresentanti istituzionali sul tema.

Il Senato della ospiterà il 28 aprile nella Sala Koch un evento di rilevanza nazionale dedicato al sistema trapiantologico, focalizzato sulla presentazione del cortometraggio piacentino Briciole al cielo. L’iniziativa, che vede coinvolti esperti e istituzioni, nasce per dare risalto all’eccellenza italiana nei trapianti, in risposta alle recenti e dolorose vicende avvenute a Napoli riguardanti il piccolo Domenico. Il progetto cinematografico, frutto della visione del regista Tiramani, non è solo un’opera d’arte ma un punto di incontro e scientifico. L’evento è stato promosso dalla senatrice Murelli, Segretario di Presidenza del Senato, insieme al senatore Melchiorre, con il patrocinio dell’istituzione parlamentare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapianti, il cinema piacentino sbarca in Senato per salvare vite Notizie correlate Successo al GOM: due trapianti renali robotici salvano vite e legamiIl Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha registrato, nelle ultime settimane, il successo di due importanti interventi di trapianto... Leggi anche: Aumentano donazioni organi, più trapianti e vite salvate: la gioia di mamma Patrizia.