Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica visita guidata a piedi

Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le rovine di alcuni tra i più grandi acquedotti dell’antica Roma. Questi resti sono visitabili attraverso visite guidate a piedi che permettono di esplorare le strutture ancora visibili. Le visite offrono l’opportunità di osservare da vicino le architetture che un tempo rifornivano la città di acqua. Il tramonto sullo sfondo crea un’atmosfera suggestiva durante le passeggiate tra le antiche vestigia.

Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro, la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano.🔗 Leggi su Romatoday.it

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