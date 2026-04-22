Traffico Roma del 22-04-2026 ore 19 | 30

A Roma, nel pomeriggio del 22 aprile 2026, si sono registrate notevoli difficoltà sulla viabilità. In particolare, il traffico sul Raccordo Anulare ha subito rallentamenti significativi alle ore 19:30, creando code e congestioni che hanno interessato diverse uscite e corsie. La situazione ha coinvolto anche alcune arterie vicine, con veicoli che procedevano a passo d’uomo e rallentamenti diffusi.

Luceverde Roma Buonasera grosse difficoltà si registrano in queste ore sul Raccordo Anulare nella zona Nord dove per un veicolo in fiamme è bloccato il traffico nelle due direzioni all'altezza dello svincolo per l'ospedale Sant'Andrea ci sono naturalmente lunghe code tra l'uscita Boccea e la Flaminia in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna per lo stesso motivo ci sono code tra la Salaria e la Cassia ripercussioni sulla Cassia Veientana Ci sono code in uscita da Roma tra il raccordo è via della Giustiniana code per incidente anche sulla Roma Fiumicino in uscita dall'euro tra lo svincolo per La...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 19:30 Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 19-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma trovati a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Lavori collettore C47, cambia temporaneamente il traffico in via Italia; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma. Traffico Roma del 22-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera grosse difficoltà si registrano in queste ore sul Raccordo Anulare nella zona Nord dove per un veicolo in fiamme è bloccato il traffico nelle due direzioni all'altezza dello ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare Sono in corso operazioni di rimozione di ... romadailynews.it Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook