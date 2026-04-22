Nella serata del 22 aprile 2026, alle 18:30, il traffico a Roma evidenziava rallentamenti e code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata. La viabilità appariva congestionata in diverse zone, con veicoli che procedevano a passo d’uomo e alcune corsie chiuse al traffico. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti che potessero influire sulla situazione. La situazione si presentava come normale per l’orario di punta.

Luceverde Roma traffico intenso con rallentamenti e code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Katia qui anche per incidente altri rallentamenti e code tra la Nomentana e lo svincolo A24 e tra Casilina e Appia se sta situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina code a tratti fai sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare file che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in direzione dello Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria per i trasporti ricordiamo le modifiche per lavori per le linee di tram...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 18:30

Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...

Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Lavori collettore C47, cambia temporaneamente il traffico in via Italia; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma.

Traffico Roma del 22-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma traffico intenso con rallentamenti e code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Katia qui anche per incidente altri rallentamenti e code tra la ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it

Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook