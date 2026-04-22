Traffico Roma del 22-04-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 aprile 2026, alle 16:30, presenta alcuni rallentamenti. Secondo le informazioni pubblicate dal servizio di infomobilità, il traffico è rallentato a causa di un incidente che coinvolge un veicolo. La situazione viene monitorata e segnalata attraverso le piattaforme ufficiali di Roma servizi per la mobilità e luce verde. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra Portonaccio e via Fiorentini verso raccordo anulare intanto proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo via di Grotta Perfetta a via della Fotografia non si escludono rallentamenti e code lavori di notte su via Appia tra le 22 e le 6 chiusura della strada tra il video per Ciampino è quello di Frattocchie nelle due direzioni i lavori andranno avanti tutte le notti fino al 15 di luglio ad eccezione dei giorni festivi deviazioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think

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