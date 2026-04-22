Traffico Roma del 22-04-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 aprile 2026, alle 16:30, presenta alcuni rallentamenti. Secondo le informazioni pubblicate dal servizio di infomobilità, il traffico è rallentato a causa di un incidente che coinvolge un veicolo. La situazione viene monitorata e segnalata attraverso le piattaforme ufficiali di Roma servizi per la mobilità e luce verde. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra Portonaccio e via Fiorentini verso raccordo anulare intanto proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo via di Grotta Perfetta a via della Fotografia non si escludono rallentamenti e code lavori di notte su via Appia tra le 22 e le 6 chiusura della strada tra il video per Ciampino è quello di Frattocchie nelle due direzioni i lavori andranno avanti tutte le notti fino al 15 di luglio ad eccezione dei giorni festivi deviazioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 16:30 Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra... Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Lavori collettore C47, cambia temporaneamente il traffico in via Italia; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma. Traffico Roma del 22-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati alle porte della capitale incolonnamenti in prossimità dei lavori sulla diramazione di Roma nord tra Castelnuovo di Porto è ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio laurelia segnalata presenza di persone su strada nei pressi dell'uscita di maccarese-fregene ... romadailynews.it Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook