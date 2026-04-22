Traffico Roma del 22-04-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 aprile 2026, alle 14:30, presenta alcune congestioni in diverse zone della città. L'informazione sulla situazione stradale è fornita dal servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che aggiorna gli automobilisti sulle condizioni del traffico in tempo reale. La rete stradale mostra alcuni rallentamenti e code, soprattutto nelle aree principali e lungo le arterie più trafficate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio abbiamo forte traffico su parte di via Aurelia in Piazzale Clodio in via della Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia in via dei Prati Fiscali in via del Tritone e via Cavour in via Tuscolana è in via Pontina in zona Eur nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260422file128c10f6-5dea-44e6-ad7d-c3205718c58fPmCADtRuPor2c9mkuCF.flac.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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