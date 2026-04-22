Traffico Roma del 22-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 22 aprile 2026, alle 14:30, presenta alcune congestioni in diverse zone della città. L'informazione sulla situazione stradale è fornita dal servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che aggiorna gli automobilisti sulle condizioni del traffico in tempo reale. La rete stradale mostra alcuni rallentamenti e code, soprattutto nelle aree principali e lungo le arterie più trafficate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in questo primo pomeriggio abbiamo forte traffico su parte di via Aurelia in Piazzale Clodio in via della Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia in via dei Prati Fiscali in via del Tritone e via Cavour in via Tuscolana è in via Pontina in zona Eur nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260422file128c10f6-5dea-44e6-ad7d-c3205718c58fPmCADtRuPor2c9mkuCF.flac.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 14:30 Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Traffico Roma del 22-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati alle porte della capitale incolonnamenti in prossimità dei lavori sulla diramazione di Roma nord tra Castelnuovo di Porto è ... romadailynews.it Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà sulla diramazione di Roma ... romadailynews.it Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook