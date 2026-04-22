Il 22 aprile 2026 alle 11:30, la rete di informazione sul traffico di Roma segnala alcune criticità sulla viabilità cittadina. Il servizio, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti presenti in quel momento. La situazione viene monitorata costantemente per offrire ai cittadini informazioni utili per la mobilità quotidiana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si era traffico intenso in via Aurelia Antica via Aurelia via Anastasio II e via Cipro in Viale Vaticano in via Boccea in via della Pineta Sacchetti e via Mattia Battistini traffico anche in via Salaria all'altezza di Villa Ada in via Nomentana & viale Regina Margherita in via Collatina sul via Cavour in via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà in via Appia all'altezza del raccordo anulare sulla via del mare sul Raccordo Anulare tra la via del mare e via della Magliana https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260422fileace2e18b-3904-477d-93b0-21731eba4f93PmCADtRuPor2nBM6St6.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 11:30

Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...

Traffico Roma del 11-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Casilina divieto di transito tra via Antonio Tempesta e...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Lavori collettore C47, cambia temporaneamente il traffico in via Italia; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma.

Traffico Roma del 22-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati alle porte della capitale incolonnamenti in prossimità dei lavori sulla diramazione di Roma nord tra Castelnuovo di Porto è ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà sulla diramazione di Roma ... romadailynews.it

Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook