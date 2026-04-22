Traffico Roma del 22-04-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del 22 aprile 2026, sulla rete stradale di Roma si sono registrati ingorghi alle porte della città a causa di lavori in corso. Le auto sono rimaste in colonna nelle aree vicine alle zone interessate dai lavori, creando disagi nei momenti di maggiore traffico mattutino. La situazione si è verificata intorno alle 8:30, con le vetture che si sono accumulate nelle strade principali di accesso alla capitale.

Luceverde Roma trovati alle porte della capitale incolonnamenti in prossimità dei lavori sulla diramazione di Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione quindi del raccordo anulare intenso il traffico sulle principali strade consolari in entrata in città in particolare su via Flaminia dove oltre al traffico è segnalato anche un incidente all'altezza del Bivio per Saxa Rubra e sul Raccordo Anulare incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e tra Casilina e Appia anche in carreggiata esterna Ci sono code tra la Prenestina e Tiburtina sopra turbano della Roma Teramo incolonnamenti raccordo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 08:30 Victorian Women's Private Life Was Darker Than You Think Notizie correlate Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Lavori collettore C47, cambia temporaneamente il traffico in via Italia; A1, chiuso per una notte il traffico Fabro-Orvieto verso Roma; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima e code che interessano la carreggiata interna del ... romadailynews.it Traffico Roma del 21-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove ... romadailynews.it Immaginate una mattina qualunque nel cuore pulsante di Roma, dove il traffico dell'EUR scorre rapido e le aule del liceo Aristofane riecheggiano di voci adolescenti. #Roma #Discriminazione #IdentitàDiGenere #DirittiLGBTQ #Transgender - facebook.com facebook