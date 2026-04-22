Alle ore 7:30 del 22 aprile 2026, si registrano diversi disagi sul traffico delle principali strade consolari di Roma. Si segnalano code e rallentamenti in prossimità di alcuni snodi principali, con traffico intenso in direzione del centro città. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure temporanee, ma le condizioni del traffico risultano comunque congestionate in alcune zone strategiche. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, a causa dell’orario di punta.

Luceverde Roma Bentrovati Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul Raccordo Anulare in particolare incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra l'uscita e Casilina ed Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code tra la Prenestina e Tiburtina altri file sulla diramazione per Roma Nord in prossimità dei lavori tra Castelnuovo di Porto Settebagni in direzione del raccordo anulare su tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti a causa di un incidente sulla complanare dal raccordo a via Togliatti mentre per traffico Ci sono code da via Piatti fino alla tangenziale est mentre in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2026 ore 07:30

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