Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 22 aprile 2026 si sono verificati due incidenti sulla rete stradale di Roma, causando code e rallentamenti nel traffico della zona. La situazione si verifica in un orario di punta, coinvolgendo diversi tratti principali della capitale. Le autorità stanno intervenendo per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione normale. I dettagli sull’entità degli incidenti e sui percorsi interessati sono ancora in fase di aggiornamento.

Luceverde Lazio Buonasera Partiamo dalla zona di Roma per due incidenti Ci sono code sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è lo svincolo Togliatti e da Tor Cervara fino al Raccordo Anulare in uscita dalla città ripercussioni in tangenziale poi abbiamo code per traffico verso Latina lungo la via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano nel Cimino dove si transita doppio senso di marcia su unica carreggiata inevitabili Dunque le attese lavori sono in programma questa notte sull'autostrada A12 Roma Civitavecchia e tra le 22 e le 6 sarà chiusa...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Safe Mobility Hack; Aria più pulita nel Lazio , ma resta qualche ombra (di smog); Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; Under 17, ultimo test con la Juventus prima della Lazio Cup. I convocati di Chiti per il match del 22 aprile. Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà sulla diramazione di Roma ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra la ... romadailynews.it Mercoledì 22 aprile, dalle ore 18:00 fino a termine del servizio, modifiche al percorso di #linea3, #linea6 e #Linea9 a causa della chiusura al traffico di #viadellazzaretto. Info: https://atb.bergamo.it/avvisi/atalanta-lazio - facebook.com facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com