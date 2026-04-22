Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 22 aprile 2026, il traffico nella regione Lazio si presenta intenso su diverse arterie stradali, con particolare congestione nelle aree centrali e nelle principali vie di collegamento. La situazione interessa sia le strade urbane che le uscite verso le zone periferiche e le autostrade che collegano i principali centri. Si registrano rallentamenti e code che coinvolgono vari punti della rete viaria locale.

luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà sulla diramazione di Roma Nord dove per lavori ci sono incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare coda in carreggiata interna tra Cassia e Salaria tra Nomentana e il bivio della 24 Roma Teramo è più avanti tra Romanina e via Appia anche in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino La Romanina è il video con la 24 Roma Teramo incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla in direzione della capitale e...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-04-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Safe Mobility Hack; Aria più pulita nel Lazio , ma resta qualche ombra (di smog); Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; Under 17, ultimo test con la Juventus prima della Lazio Cup. I convocati di Chiti per il match del 22 aprile. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito in apertura il grande raccordo ... romadailynews.it Traffico Lazio del 21-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buonasera Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma diversi disagi registrati sul Raccordo ... romadailynews.it Mercoledì 22 aprile, dalle ore 18:00 fino a termine del servizio, modifiche al percorso di #linea3, #linea6 e #Linea9 a causa della chiusura al traffico di #viadellazzaretto. Info: https://atb.bergamo.it/avvisi/atalanta-lazio - facebook.com facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com