Tra gastronomia lingua musica e formazione a Udine gli Assaggi d' Oriente

Dal 24 aprile al 2 maggio “Assaggi d’Oriente” invita ad avvicinarsi alle culture asiatiche attraverso un percorso fatto di incontri, esperienze, sapori e momenti di approfondimento, pensato per creare occasioni autentiche di dialogo, confronto e conoscenza tra comunità, linguaggi e tradizioni.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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