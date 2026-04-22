Torino Via Nizza | pista ciclabile o autostrada dello spaccio?

A Torino, in Via Nizza, si sta discutendo se la pista ciclabile presente lungo la strada sia stata usata come strada per il traffico di droga. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e autorità dopo alcune segnalazioni riguardanti attività sospette nel tratto interessato. La questione ha portato a interventi delle forze dell’ordine per verificare quanto accade, mentre la strada rimane un punto di attenzione per la sicurezza cittadina.

Torino, 22 apr – Una pista ciclabile trasformata in un’autostrada dello spaccio. Siamo a Torino, e più precisamente in Via Nizza, importante arteria stradale del capoluogo piemontese. Il comunicato del Comitato Torino Tricolore. La denuncia arriva da parte di Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore, attraverso video e foto che documentano come la tanto discussa pista ciclabile di via Nizza oggi sia utilizzata per lo più da pusher in monopattino. Esordisce lo stesso Rossino in un breve comunicato: “Abbiamo voluto documentare con video e foto ciò che residenti e commercianti di via Nizza vedono ogni giorno. ovvero una pista ciclabile diventata autostrada dello spaccio, come è stata soprannominata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Torino, Via Nizza: pista ciclabile o autostrada dello spaccio? Notizie correlate Leggi anche: L’urlo di San Jacopino: “Ciclabile di viale Redi regno dello spaccio e del consumo di droga” Nuovi finanziamenti per la pista ciclabileNuovi interventi per la ciclabilità a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, servizi e fruibilità del lungomare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La ciclabile è diventata l’autostrada dello spaccio: bufera su via Nizza (FOTO); La ciclabile di via Nizza nel mirino del comitato: Usata dai pusher in monopattino; Manutenzione del verde pubblico: dal 20 aprile 2026 al via il piano di sfalcio a pieno regime; Paesaggio botanico sulla Pista 500 del Lingotto. La ciclabile di via Nizza nel mirino del comitato: Usata dai pusher in monopattinoNuove polemiche sulla pista ciclabile di via Nizza, al centro di una denuncia del Comitato Torino Tricolore. A sollevare il caso è il portavoce Matteo Rossino, che attraverso video e fotografie parla ... torinoggi.it Festa di via Nizza a Torino: domenica senza auto, negozi aperti e animazioneVia Nizza si prepara a cambiare volto per un’intera giornata. Domenica 19 aprile, nel tratto compreso tra via Valperga Caluso e corso Dante, la strada ospiterà una nuova edizione della Festa di Via, i ... torinofree.it Via Nizza, la ‘strada verde’ che passa a fianco al Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Le auto sono praticamente tutte degli esercenti che lavorano lì. Praticamente squalificano e devastano lo stesso marciapiede dove affacciano i loro negozi. Rendiamoci - facebook.com facebook