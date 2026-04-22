Torino il grissinificio abbandonato | emergenza sicurezza in via Chambery

A Torino, l’ex stabilimento di produzione di biscotti in via Chambery è ormai abbandonato da tempo e rappresenta una preoccupazione per la sicurezza della zona. La struttura, vuota e in stato di degrado, ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, che segnalano rischi legati alla possibile presenza di persone o attività pericolose all’interno. La situazione ha portato alla richiesta di interventi urgenti da parte delle istituzioni locali.

L’ex stabilimento della produzione di biscotti in via Chambery è tornato al centro del dibattito torinese. Dopo circa due decenni di abbandono, il complesso industriale situato nella Circoscrizione 3 ha riacceso le tensioni istituzionali a causa dello stato di degrado che lo caratterizza. Sicurezza urbana e potenziale economico nel cuore della Circoscrizione 3. Il recupero dell’area non rappresenta solo una questione di decoro, ma un nodo cruciale per la sicurezza del quartiere. La struttura, rimasta inutilizzata per vent’anni, è oggi percepita come un elemento di pericolo per la cittadinanza. Valentino Troisi, esponente del Movimento 5 Stelle, ha presentato un atto formale per sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il grissinificio abbandonato: emergenza sicurezza in via Chambery Notizie correlate Salvini a Torino: emergenza sicurezza richiede misure immediate e deciseIl leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un appello urgente a Torino, dove ha tenuto un comizio che ha messo al centro del dibattito la... Salvini a Torino: emergenza sicurezza, proposte di legge in arrivo per rafforzare l’ordine pubblicoIl leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Torino in un incontro pubblico che ha subito assunto i toni di un appello politico diretto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grissinificio abbandonato a Torino: dopo 20 anni il caso torna in Circoscrizione 3; Ex grissinificio abbandonato da 20 anni: Serve una soluzione definitiva; Si addormenta alla guida e l’auto si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo; Rivoli taglia i costi dell’estate: la tariffa massima dei centri estivi a 50 euro. Grissinificio abbandonato a Torino: dopo 20 anni il caso torna in Circoscrizione 3TORINO – L’ex grissinificio di via Chambery, dismesso da circa vent’anni, torna prepotentemente sotto i riflettori della politica locale per mano del gruppo del Movimento 5 Stelle, Valentino Troisi. quotidianopiemontese.it Ex grissinificio abbandonato da 20 anni: Serve una soluzione definitivaTorna sotto i riflettori lo stato di degrado dell’ex grissinificio di via Chambery, edificio dismesso da circa vent’anni e oggi al centro di un’interpellanza presentata in Circoscrizione 3. A sollevar ... torinoggi.it Il neo vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro: "Con me Torino acquista centralità. Vorrei svuotare i capannoni dagli spacciatori e farci tornare gli operai e la manifattura" - facebook.com facebook Uomo armato di machete in strada arrestato a Torino x.com