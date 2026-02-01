Salvini a Torino | emergenza sicurezza proposte di legge in arrivo per rafforzare l’ordine pubblico

Matteo Salvini ha visitato Torino per parlare di sicurezza. Durante l'incontro pubblico, il leader della Lega ha annunciato nuove proposte di legge per rafforzare l’ordine pubblico. Salvini ha parlato di emergenza sicurezza e ha rivolto un appello alla città e all’Italia, senza giri di parole.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Torino in un incontro pubblico che ha subito assunto i toni di un appello politico diretto alla città e al Paese. L'obiettivo dichiarato: affrontare l'emergenza sicurezza con misure immediate e un cambio di rotta nel modo di gestire l'ordine pubblico. La città piemontese, secondo Salvini, è diventata il simbolo di una situazione che non può più essere rimandata: la percezione di debolezza delle istituzioni di fronte a fenomeni come il degrado urbano, i reati minori che si trasformano in episodi di violenza, e la crescente sensazione di insicurezza tra i cittadini.

