Il ciclista britannico Tom Pidcock ha conquistato la vittoria nella terza tappa del Tour of the Alps, una frazione di 174 chilometri tra LatschLaces e Arco. Durante la gara, Pidcock si è staccato sulla prima salita, ma ha mantenuto la determinazione per tentare di recuperare terreno. La vittoria è stata decisa nel finale, confermando la sua presenza tra i protagonisti della corsa.

Il britannico Tom Pidcock ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps, la LatschLaces-Arco, di 174.5 km: dopo le difficoltà iniziali, l’alfiere del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, si è ripreso, e, grazie al lavoro dei compagni di squadra ha conquistato la frazione. Come ha confidato egli stesso nelle interviste di rito al termine della tappa odierna, Pidcock era al limite già sulla prima salita odierna, dove si era staccato dal gruppo principale, poi ha rifiatato, è riuscito a rientrare sui migliori per poi batterli in volata. Le parole del vincitore odierno: “ Sulla prima salita mi sono staccato. Sono riuscito a malapena a superare la cima, ed è stata dura, ma quando siamo arrivati??alla seconda grande salita, ho detto ai ragazzi: ‘Ok, puntiamo alla vittoria di tappa’.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tom Pidcock: “Sulla prima salita mi sono staccato, abbiamo la mentalità per provarci”

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