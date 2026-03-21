Un corridore ha dichiarato che Tadej Pogacar ha comunicato di non voler partecipare più alla Sanremo. Il ciclista ha anche riferito di essere rimasto deluso perché ha perso 4 centimetri durante la gara. Ha commentato che la corsa stava andando bene e che, rimanendo con Pogacar in un momento cruciale, si trattava di una prestazione importante.

“Stavamo volando davvero, e se sei l’unico rimasto con Tadej in un Monumento, allora è stata una grande prestazione. Guarderò i numeri dopo, ma probabilmente è stato uno dei miei migliori giorni in bicicletta”. Parole di Tom Pidcock, autore di una gara straordinaria alla Milano-Sanremo, che non è bastata però per battere Tadej Pogacar, trionfatore sul lungomare ligure. Una prova strepitosa quella del britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che è andato vicinissimo al successo in una Monumento. Contro il campione del mondo però c’è stato poco da fare. E la delusione non può mancare: “Ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere. In questo momento sono molto deluso, perché fa male arrivare così vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tom Pidcock: “Pogacar mi ha detto che non tornerà alla Sanremo”. E aggiunge: “Sono mancati 4 cm, sono deluso”

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