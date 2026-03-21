Tom Pidcock | Pogacar mi ha detto che non tornerà alla Sanremo E aggiunge | Sono mancati 4 cm sono deluso

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corridore ha dichiarato che Tadej Pogacar ha comunicato di non voler partecipare più alla Sanremo. Il ciclista ha anche riferito di essere rimasto deluso perché ha perso 4 centimetri durante la gara. Ha commentato che la corsa stava andando bene e che, rimanendo con Pogacar in un momento cruciale, si trattava di una prestazione importante.

“Stavamo volando davvero, e se sei l’unico rimasto con Tadej in un Monumento, allora è stata una grande prestazione. Guarderò i numeri dopo, ma probabilmente è stato uno dei miei migliori giorni in bicicletta”. Parole di Tom Pidcock, autore di una gara straordinaria alla Milano-Sanremo, che non è bastata però per battere Tadej Pogacar, trionfatore sul lungomare ligure. Una prova strepitosa quella del britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team che è andato vicinissimo al successo in una Monumento. Contro il campione del mondo però c’è stato poco da fare. E la delusione non può mancare: “Ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere. In questo momento sono molto deluso, perché fa male arrivare così vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tom Pidcock: “Pogacar mi ha detto che non tornerà alla Sanremo”. E aggiunge: “Sono mancati 4 cm, sono deluso”

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