Tod’s a Milano | il Gommino diventa un’icona del design d’autore

A Milano, il celebre marchio di calzature ha presentato una nuova collezione incentrata sulla riedizione del suo modello più noto. Durante l’evento, il design del Novecento si è unito all’iconografia della calzatura, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. La presentazione si è svolta in una location centrale, con modelli esposti e dettagli approfonditi sulla lavorazione artigianale. La collezione propone varie interpretazioni del classico modello, realizzate con materiali di alta qualità.

Il design del Novecento incontra l’iconicità della calzatura nel cuore di Milano. In occasione della Milano Design Week, Tod’s presenta un progetto esclusivo in Via Savona 56, nel distretto di Tortona, dove il celebre modello Gommino viene reinterpretato attraverso le visioni estetiche di quattro grandi maestri del settore. L’incontro tra calzatura e grandi firme del design. L’iniziativa trasforma il Gommino in un pezzo da collezione, tracciando un ponte diretto tra la moda e le linee storiche del design italiano. Le nuove interpretazioni, realizzate in edizione limitata, nascono dal dialogo con opere iconiche del secolo scorso. Nello specifico, il progetto attinge dalla morfologia futuristica e avvolgente della poltrona Elda, disegnata da Joe Colombo, e dalla natura materica e libera della sedia Crosby, opera di Gaetano Pesce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tod’s a Milano: il Gommino diventa un’icona del design d’autore Notizie correlate Leggi anche: Tod’s Gommino: l’icona che non passa di moda Leggi anche: Tod’s Mocassino ‘gommino Bubble’: Recensione Completa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tod’s rilegge il Gommino con 4 maestri italiani del design; Tod’s, 2,3 milioni per la rinascita di Palazzo Marino; Tod’s conclude il restauro di Palazzo Marino: recuperati 7.500 mq di superfici; Il Gruppo Tod's conclude il restauro di Palazzo Marino, a Milano. Milano Design Week: Tod's reinterpreta il Gommino con icone del NovecentoPer la Milano Design Week 2026, Tod's celebra il suo iconico Gommino con un progetto che lo reinterpreta attraverso quattro maestri del design italiano. L'iniziativa, inaugurata il 21 aprile 2026 negl ... it.blastingnews.com Milano, Palazzo Marino come nuovo dopo il restauro firmato da Tod'sSi sono conclusi dopo 16 mesi i lavori di restauro di Palazzo Marino a Milano, donati dal gruppo Tod’s. L’edificio nobiliare situato in Piazza della Scala è come nuovo. Milano, Palazzo Marino torna a ... notizie.it Görünmeyen savas ve anlatilmayan gerçekler... #YalanlarinMuhafizi sadece TOD'da! #TOD #TODTürkiye x.com Schola Resupina und Dominik Hellsberg: MORS ET VITA - Tod und Leben - facebook.com facebook