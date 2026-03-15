Tod’s Gommino | l’icona che non passa di moda

Il Tod’s Gommino è una scarpa iconica riconosciuta per il suo design senza tempo. Realizzato in pelle, è caratterizzato da suola in gomma e si distingue per la comodità e lo stile pratico. Da decenni rappresenta un punto di riferimento nel mondo della moda. Il modello è prodotto in diverse varianti e viene venduto in negozi specializzati e online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dal 1946 al tuo piede: la leggenda del 133 gommini. La storia di Tod’s non è solo una cronaca aziendale, ma un racconto di come l’artigianalità italiana abbia ridefinito il concetto stesso di comfort urbano. Tutto inizia nel 1946, anno in cui Diego Della Valle fonda l’azienda a Nardo, nel cuore della Puglia. Tuttavia, è negli anni ’70 che nasce l’icona assoluta: il mocassino “Gommino”. Questo modello rappresenta il punto di incontro perfetto tra la tradizione sartoriale e una necessità pratica, quella di creare una scarpa adatta alla guida, capace di offrire flessibilità senza sacrificare l’eleganza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tod’s Gommino: l’icona che non passa di moda Articoli correlati Leggi anche: L’icona che non passa mai di moda: il comodino componibile più desiderato è finalmente in offerta. E fa subito casa di lusso Leggi anche: Tod’s Sneaker Pelle: Comfort italiano o moda in declino? Tutto quello che riguarda Tod's Gommino l'icona che non passa di... Argomenti discussi: Tod’s Donna autunno inverno 2026: la collezione, tutti i look. Tod's estende il passaporto digitale al My GomminoBasandosi sull'implementazione di successo dei Dpp per la borsa personalizzata Tod’s Di Bag, questa nuova espansione sottolinea l'impegno di Tod’s nel migliorare la tracciabilità e l'autenticità per i ... it.fashionnetwork.com Tod’s reinterpreta il Gommino per l’Estate 2016Stessa spiaggia, stesso mare: Tod’s quest’anno s’ispira a Saint-Tropez, Capri e Porto Cervo per la sua limited edition dell’estate 2016. Riaggiornando il suo mocassino più iconico, il Gommino e uno ... iodonna.it