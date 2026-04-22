Tina Turner all’Ariston | lo show cambia data ecco i rimborsi

L'evento musicale dedicato a Tina Turner al Teatro Ariston di Sanremo è stato riprogrammato, con la data dello spettacolo che è stata modificata. Chi aveva già acquistato i biglietti potrà ottenere i rimborsi. La nuova data dell’evento non è stata ancora comunicata. La modifica si è resa necessaria per motivi organizzativi, secondo le indicazioni degli organizzatori. I dettagli sui rimborsi sono stati resi disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

L’appuntamento musicale dedicato alla leggendaria interprete del rock, Tina Turner, presso il Teatro Ariston di Sanremo subirà una variazione di calendario. Lo spettacolo intitolato The Queen of Rock, che avrebbe dovuto animare la scena culturale della città ligure sabato 20 giugno 2026, è stato ufficialmente spostato a giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21.00. La decisione, comunicata dalla struttura ospitante, scaturisce da necessità organizzative legate alla produzione stessa dell’evento. Gestione dei titoli e procedure per il recupero degli acquisti. ha già provveduto a prenotare la propria partecipazione, non sono necessari interventi burocratici o modifiche formali, poiché i titoli di ingresso già in possesso rimangono pienamente validi per la nuova data estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tina Turner all’Ariston: lo show cambia data, ecco i rimborsi On this day in 2021, Tina Turner was inducted into the Rock & Roll Hall of Fame as a solo artist. Notizie correlate “Dalla strada al palco” licenzia i conduttori e diventa identico a Tu sì que vales: ecco come cambia lo show di Rai 1Nuova formula, nuovi equilibri e un cast inedito: il celebre show di Rai 1 Dalla strada al palco torna in prima serata con un format rinnovato che... GF Vip 2026: Mediaset allunga il reality show, ecco la data della finaleNonostante i bassi ascolti registrati nelle prime settimane, il GF Vip 2026 non chiuderà in anticipo.