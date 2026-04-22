The Sir Selection - Spring edition

Sabato 25 e domenica 26 aprile si terrà presso il Centro Sportivo SIR La Farnesina la seconda edizione di The Sir Selection, un evento dedicato allo sport e al benessere. La manifestazione prevede diverse attività e iniziative rivolte a appassionati e sportivi di ogni livello, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e coinvolgente. L’appuntamento si svolgerà in due giornate consecutive, offrendo occasioni di confronto e divertimento per tutti i partecipanti.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso il Centro Sportivo SIR La Farnesina, si svolgerà.L' evento, voluto dall’amazzone italiana Angelica Impronta, accoglierà il pubblico per tutto il weekend con un programma ricco di attività per tutte le età, dagli incontri ai.🔗 Leggi su Romatoday.it Hallie Jackson NOW - April 21 | NBC News NOW Notizie correlate Friuli Doc Spring Edition dal 29 maggio al 2 giugno2026Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione dell’anteprima della kermesse porterà in laguna stand, degustazioni ed eventi. Weekend con Beat Fest, Glory Days "Spring Break Edition", ma anche sapori autentici con "Io, tu e le rosole"Dopo il lento fine settimana all’insegna della Pasqua, tra grandi pranzi e abbuffate di cioccolato, dal 10 al 12 aprile Rimini abbraccia la primavera... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Roma in versione spring: nel cuore verde della Capitale un weekend tra natura, gusto e primi passi a cavallo per i bambini; The Sir Selection – Spring Edition trasforma La Farnesina in un palcoscenico di emozioni per tutte le età; Roma in spring, weekend tra natura, gusto e cavalli alla Farnesina; The Sir Selection – Spring Edition: Where Fashion, Art, and Horses Meet. The Sir Selection – Spring Edition: Where Fashion, Art, and Horses MeetThe most exclusive brands, the most creative fashion, the art of a twentieth-century master and young contemporary talents, as well as children’s horseback rides, wellness to unplug, food ... ilmessaggero.it THE SIR SELECTION — Spring Edition Due giorni tra brand, energia e good vibes. Un’esperienza da vivere, non solo da vedere. 25 & 26 Aprile 11:00 — 19:00 Via Monti della Farnesina 30, Roma Sostegno a @fondazione.telethon — SCHEDULE — - facebook.com facebook sir NAGPADA JUNCTION k waha KEDI SHOPPING CENTRAL k bhar illigal sharing taxi kade rahte hai sharing taxi me 8 se 10 bete rahte hai roz complain jane k bad bi koi action nahi ho raha hai ase lagta sharing taxi k baap ka road hai waha ka @MTPH x.com