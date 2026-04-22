The other side la tragedia comica sulla guerra debutta al Bobbio

Il teatro La Contrada accoglie al suo debutto The Other Side, in scena al Teatro Orazio Bobbio dal 23 al 26 aprile. Il testo, firmato dall'autore argentino di origini ebraiche Ariel Dorfman, viene portato sul palco dalla regista Marcela Serli attraverso una produzione che vede la sinergia tra La.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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