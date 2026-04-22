The Ecstasy of Gold | gioco di ruolo a tema western ad Aprilia
A Aprilia si svolge un gioco di ruolo ambientato nel Far West, ispirato ai film ‘spaghetti western’. La città, chiamata Lone Town, è composta da circa venti strutture tra saloon, banca, emporio e chiesa, ricostruite all’interno di un villaggio tematico. L’evento prevede la partecipazione di cittadini italiani, che potranno immergersi in questa ambientazione ispirata al genere western.
Il Far West torna nella provincia di Latina, in una versione ispirata al genere ‘spaghetti western’, all’interno di un vero e proprio villaggio, con tanto di saloon, banca, emporio, chiesa e altre venti strutture che compongono la cittadina di Lone Town, pronta ad accogliere cittadini italiani ed.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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