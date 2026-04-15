The Cage sabato 18 aprile il concerto di Francie
Sabato 18 aprile, il locale The Cage organizza una serata dedicata al cantautorato, in collaborazione con Musicus Concentus. L’evento prevede un concerto con l’artista Francie, che presenterà il suo repertorio dal vivo. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e prevede l’ingresso con prenotazione. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla musica dal vivo organizzati nel locale.
Sabato 18 aprile, in collaborazione con Musicus Concentus, il The Cage propone una nuova serata all'insegna del cantautorato. Protagonista sul palco del teatrino sarà Francie, cantautrice indipendente che unisce chitarra ed elettronica a una scrittura intima e contemporanea. Al secolo Francesca.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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