TERZA CATEGORIA Finiscono entrambi in parità i posticipi Non cambiano molto le classifiche

La ventisettesima giornata si è conclusa con due partite posticipate, entrambe finite in parità. Questi risultati non hanno avuto un impatto significativo sulle posizioni delle squadre in classifica, specialmente nelle zone di vertice dei rispettivi gironi. Nessun cambiamento rilevante si è verificato nelle classifiche, mantenendo sostanzialmente invariati gli equilibri già stabiliti. I match hanno confermato la stabilità delle posizioni in attesa delle prossime sfide.

Conclusa la ventisettesima giornata con i due posticipi che non hanno cambiato particolarmente i gironi, soprattutto nelle zone di alta classifica. Nel girone "A" il match tra Badia Pozzzeveri e Coreglia è terminato in parità. Coreglia in vantaggio con Tulipano, pareggio a pochi minuti dallo scadere di Dalle Luche. La classifica: Morianese 63; San Vito 58; Calcistica Popolare Trebesto 55; Villetta, Atletico Peñarol 50; Barga 44; Lammari 39; Spianate 38; Giesse Barga 35; Badia Pozzzeveri 34; Casciana Poggio 33; Pescaglia, Coreglia 31; Ligacutiglianese 17; Farneta 15; Sporting Vagli 11. Nel girone "B" anche il posticipo tra Veneri e San Lorenzo si è concluso in parità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. Finiscono entrambi in parità i posticipi. Non cambiano molto le classifiche Notizie correlate Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Non cambiano i vertici dopo la ventitreesima giornataGirone "A": San Vito - Coreglia 2-0 (doppietta di Zani), Barga - Sporting Vagli 2-0 (doppietta di Brucciani), Calcistica Popolare Trebesto - Giesse... Leggi anche: Terza categoria - Gironi "A» e "B»: il programma. Oggi la terza di ritorno senza posticipi