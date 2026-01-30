Abbiamo venduto casa perché i soldi non cadono dal cielo ed ora aspettiamo di entrare nella nuova… La vita insieme è una figata | parla Andreas Muller

Da ilfattoquotidiano.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andreas Muller ha appena venduto casa per cambiare vita. Dopo aver spiegato sui social che i soldi non cadono dal cielo, ora aspetta di entrare nella nuova casa con la sua compagna. L’ex concorrente di

Lo scorso 16 gennaio, Andreas Muller aveva affidato ai social un video-sfogo per rispondere ai numerosi haters che ogni giorno affollano con commenti non proprio carini i suoi profili. “Sono dichiaratamente omosessuale ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio, comprarci l’attico ed ereditare tutti i suoi soldi. Parlate ma non sapete un ca**o “, le sue parole che riportavano alcuni degli odiosi commenti ricevuti. Ora però per il ballerino e coreografo è il momento di pensare a cose belle, come lui stesso ha scritto su Instagram: “ Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un pò). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

abbiamo venduto casa perch233 i soldi non cadono dal cielo ed ora aspettiamo di entrare nella nuova8230 la vita insieme 232 una figata parla andreas muller

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova… La vita insieme è una figata”: parla Andreas Muller

Approfondimenti su Andreas Muller

La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller: sarà il loro nido d’amore

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno lavorando alla ristrutturazione della loro nuova abitazione, un progetto che rappresenta un passo importante nella loro vita.

La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller: per le gemelle bagno rosa con due lavandini

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno preparando la loro nuova casa, condividendo con i fan l’andamento dei lavori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Andreas Muller

Argomenti discussi: Andreas Muller, il video-diario sui social: Abbiamo venduto casa perché i soldi non cadono dal cielo; Andreas Muller e Veronica Peparini annunciano: Abbiamo venduto casa, i soldi non cadono dal cielo; Addio alle mappe grigie su idealista: arriva la selezione per zone multiple, un modo più facile di cercare casa; Veronica Peparini e Andreas Muller vendono casa, lui ammette: I soldi non piovono dal cielo, a 29 anni ho già fatto abbastanza.

abbiamo venduto casa perchéAndreas Muller e Veronica Peparini, la scelta inaspettata: Abbiamo venduto casa, ecco perchéL'ex vincitore di Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini raccontano sui social di aver venduto casa: ecco i motivi. donnaglamour.it

abbiamo venduto casa perchéAndreas Muller sorprende tutti, la mossa inaspettata con Veronica Peparini.La nuova vita tra trasloco, famiglia e sogni«Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova»: c ... assodigitale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.