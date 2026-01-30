Andreas Muller ha appena venduto casa per cambiare vita. Dopo aver spiegato sui social che i soldi non cadono dal cielo, ora aspetta di entrare nella nuova casa con la sua compagna. L’ex concorrente di

Lo scorso 16 gennaio, Andreas Muller aveva affidato ai social un video-sfogo per rispondere ai numerosi haters che ogni giorno affollano con commenti non proprio carini i suoi profili. “Sono dichiaratamente omosessuale ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio, comprarci l’attico ed ereditare tutti i suoi soldi. Parlate ma non sapete un ca**o “, le sue parole che riportavano alcuni degli odiosi commenti ricevuti. Ora però per il ballerino e coreografo è il momento di pensare a cose belle, come lui stesso ha scritto su Instagram: “ Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un pò). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova… La vita insieme è una figata”: parla Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno lavorando alla ristrutturazione della loro nuova abitazione, un progetto che rappresenta un passo importante nella loro vita.

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno preparando la loro nuova casa, condividendo con i fan l'andamento dei lavori.

