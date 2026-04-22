Telese Croce d’Oro al Luogotenente D’Orta

Il sindaco di Telese ha consegnato il Croce d’Oro al luogotenente D’Orta in occasione di una cerimonia pubblica. La premiazione si è svolta ieri nel municipio, alla presenza di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La cerimonia ha celebrato l’impegno e la dedizione del destinatario, che ha ricevuto il riconoscimento per il suo servizio. Il sindaco ha commentato l’evento con parole di apprezzamento.

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza, esprime le più vive felicitazioni e il più profondo orgoglio per il prestigioso riconoscimento conferito dal Ministero della Difesa al Luogotenente C.S. Roberto D’Orta, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri. Al Luogotenente D’Orta è stata infatti tributata la Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare, a suggello di quaranta anni di onorata e instancabile dedizione all’Arma e allo Stato. “Il traguardo raggiunto dal Luogotenente Roberto D’Orta non è solo un riconoscimento formale alla carriera, ma la testimonianza tangibile di una vita spesa al servizio delle istituzioni e dei cittadini,” ha dichiarato il Sindaco Giovanni Caporaso.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, Croce d’Oro al Luogotenente D’Orta Notizie correlate Leggi anche: Ecologie quotidiane: un dialogo con Lucy Orta e Jorge Orta Un encomio speciale al luogotenente. Giovanni MinonneNei giorni scorsi è terminata la lunga e brillante carriera del 1° Luogotenente Giovanni Minonne, sottufficiale della guardia costiera, in servizio...