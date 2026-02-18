Tech Talk LIVE EVOLUZIONE delle PIATTAFORME | FAST RADIO e 4K Diretta streaming

Tech Talk LIVE ha iniziato alle 12, perché gli esperti volevano approfondire l’evoluzione delle piattaforme come FAST, Radio e 4K. Durante la diretta, si sono discussi i cambiamenti nella qualità dell’immagine e le nuove tecnologie di trasmissione, con esempi pratici di come queste innovazioni stanno trasformando il modo di guardare la TV.

Guarda in Diretta Streaming - TECH TALK: EVOLUZIONE delle PIATTAFORME: FAST, RADIO e 4K Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. Il panorama dei media digitali si prepara a vivere una giornata di riflessione profonda e annunci strategici con il nuovo Tech Talk, un appuntamento pensato per delineare in. Argomenti discussi: Tech Talk del Forum Europeo Tv il 18 febbraio alle 12:00; HbbTV ridisegna la TV: modelli di business, pubblicità e futuro ibrido; Fast Channels Network cresce nel FAST e streaming con un modello operativo scalabile.