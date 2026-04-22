A Benevento si è conclusa con successo la rappresentazione della commedia “Sister…Azz!” portata in scena dalla compagnia teatrale “La...”. La serata ha visto oltre seicento persone presenti in sala, con due repliche andate sold out. L’evento ha attirato pubblico di diverse età, riempiendo il teatro e offrendo un momento di intrattenimento condiviso. La commedia ha riscosso consensi tra gli spettatori presenti.

Oltre seicento persone hanno assistito entusiaste alla commedia “Sister.Azz!” portata in scena dalla Compagnia teatrale “La nuova bottega” nell’ambito del Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento”. La partecipazione ha confermato il doppio sold out che era stato preannunciato da Lia Zito, presidente della Compagnia teatrale “La nuova bottega”. Nutrito anche il parterre che non ha voluto mancare alla rappresentazione teatrale, tra cui si è notata la presenza dell’assessore del Comune di Benevento Carmen Coppola e dell’ex senatrice Sandra Lonardo Mastella. “È stata – dice entusiasta Lia Zito – una serata magnifica per tutti noi che non dimenticheremo mai.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Teatro amatoriale, successo a Benevento per “Sister…Azz!”

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