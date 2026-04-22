Tav slitta ancora il nodo di Firenze | Salvini sposta il traguardo al 2029-2030

Il progetto dell’Alta velocità a Firenze continua a subire ritardi. Dopo un sopralluogo presso il cantiere della stazione Foster, il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che i lavori potrebbero essere completati tra il 2029 e il 2030, lasciando da parte la data già prevista del 2028. La questione riguarda il completamento di un importante nodo ferroviario, che coinvolge diversi aspetti tecnici e logistici.

Il nodo dell’Alta velocità di Firenze torna a slittare. Altro che 2028: dopo l’ennesimo sopralluogo al cantiere della stazione Foster, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini fissa una nuova finestra — più larga e più prudente — tra il 2029 e il 2030. Una correzione che smentisce le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Slitta ancora “Animal Friends”: Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027Nuovo cambio di rotta per Animal Friends, l’ambizioso progetto ibrido tra live-action e animazione prodotto da Legendary e Maximum Effort.