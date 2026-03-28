Slitta ancora Animal Friends | Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027

Il film “Animal Friends”, una commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa, è stato nuovamente rinviato e la sua uscita è prevista per il 2027. Il progetto, realizzato da Legendary e Maximum Effort, combina elementi live-action e animazione. La produzione ha subito un cambiamento di programmazione senza ulteriori dettagli sulla data esatta di uscita.

Nuovo cambio di rotta per Animal Friends, l’ambizioso progetto ibrido tra live-action e animazione prodotto da Legendary e Maximum Effort. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Warner Bros ha deciso di far slittare la data di uscita dal giugno 2026 al 22 gennaio 2027. La scelta non è dettata da problemi produttivi, bensì dalla volontà dello studio di garantire la piena disponibilità del cast stellare per le attività promozionali: nomi del calibro di Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza e Dan Levy sono infatti considerati fondamentali per spingere un titolo che si preannuncia unico nel suo genere. Diretto da Peter Atencio, il film segue le avventure di due animali fuggitivi in viaggio attraverso l’America, inseguiti da un’improbabile coppia composta da un agente della DEA e un ranger del servizio fauna selvatica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Slitta ancora “Animal Friends”: Warner Bros sposta la commedia con Ryan Reynolds e Jason Momoa al 2027 Articoli correlati Remain | Warner Bros. sposta il film di Shyamalan e Nicholas Sparks al San Valentino 2027Il matrimonio artistico più inaspettato di Hollywood dovrà farsi attendere ancora un po’. Helldivers al cinema: Jason Momoa nel cast del film live action in uscita a novembre 2027Helldivers al Cinema: Jason Momoa Guida l’Assalto sul Grande Schermo nel 2027 Il mondo di Helldivers, il videogioco cooperativo che ha conquistato...