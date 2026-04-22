A dieci giorni dalla scadenza, resta incerto se il governo deciderà di prorogare il taglio delle accise sui carburanti. I prezzi alla pompa sono nuovamente aumentati nelle ultime settimane, influenzando le spese di automobilisti e operatori del settore. La decisione sulla proroga potrebbe avere un impatto diretto sui costi quotidiani, ma ancora non sono stati annunciati ufficialmente sviluppi o ulteriori misure.

La proroga del taglio delle accise relative ai carburanti è ancora in bilico. A dieci giorni dalla scadenza del provvedimento introdotto per impedire l’impennata fuori controllo dei prezzi di benzina e diesel, Giorgia Meloni sottolinea che le mosse del governo dovranno attendere l’esito dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per una tregua effettiva. Tregua che però si profila assai improbabile, al netto delle tregue posticce che verranno rinnovate, visto che i propositi strategici delle parti avverse restano diametralmente opposti. I colloqui previsti in Pakistan mercoledì 22 aprile, alla scadenza prevista del cessate il fuoco, partono coi peggiori presupposti: da una parte Donald Trump all’ennesimo rivolgimento militare, dall’altra Teheran pronta a resistere a oltranza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise, ci sarà la proroga o no? Quanto salgono i prezzi di nuovo

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