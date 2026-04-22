Tac in due secondi e senza sedazione per una bimba autistica al policlinico grazie all' apparecchiatura di ultima generazione

Una bambina di sette anni con disturbo dello spettro autistico ha recentemente sottoposto a un esame TAC al policlinico di Chieti utilizzando un’apparecchiatura di ultima generazione. L’intera procedura è durata due secondi ed è stata eseguita senza sedazione, grazie alle tecnologie avanzate disponibili presso il reparto di radiologia. Questo caso rappresenta un esempio di come le innovazioni tecnologiche migliorano l’assistenza ai pazienti più fragili.