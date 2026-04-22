Tac in due secondi e senza sedazione per una bimba autistica al policlinico grazie all' apparecchiatura di ultima generazione
Una bambina di sette anni con disturbo dello spettro autistico ha recentemente sottoposto a un esame TAC al policlinico di Chieti utilizzando un’apparecchiatura di ultima generazione. L’intera procedura è durata due secondi ed è stata eseguita senza sedazione, grazie alle tecnologie avanzate disponibili presso il reparto di radiologia. Questo caso rappresenta un esempio di come le innovazioni tecnologiche migliorano l’assistenza ai pazienti più fragili.
L’innovazione tecnologica segna un nuovo traguardo nel trattamento dei pazienti più fragili. La Radiologia di Chieti ha risolto un caso clinico complesso che ha avuto come protagonista una bambina di 7 anni con disturbo dello spettro autistico, per la quale si rendeva necessario un esame.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cuore bruciato, l'ultima tac al cervello e l'emmorragia, perché non sarebbe sopravvissuto all'intervento. Sospesa la sedazione al bimbo
Leggi anche: Cuore bruciato, l'ultima tac al cervello e l'emorragia: perché non sarebbe sopravvissuto all'intervento. Sospesa la sedazione al bimbo