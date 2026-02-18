Cuore bruciato l' ultima tac al cervello e l' emorragia | perché non sarebbe sopravvissuto all' intervento Sospesa la sedazione al bimbo
Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica all’Ospedale Regina Margherita, spiega che il bambino non avrebbe superato l’intervento a causa di un cuore bruciato, un’emorragia e un’ultima TAC che ha evidenziato danni cerebrali. La condizione del piccolo è grave e i medici hanno deciso di sospendere la sedazione. La situazione rimane critica, e i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La famiglia aspetta aggiornamenti mentre il team medico cerca la miglior soluzione possibile.
«Non sarebbe sopravvissuto all'intervento per un nuovo trapianto di cuore». Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, è uno dei membri del comitato di esperti che si è espresso oggi negativamente in merito alla possibilità di un nuovo trapianto per il piccolo di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto lo scorso dicembre di un cuore risultato danneggiato. Il bimbo, spiega all'Ansa, «non era in grado di affrontare un altro trapianto, sarebbe stato tutto inutile». Una decisione «terribilmente difficile», quella presa unitariamente dal comitato di esperti, ma purtroppo inevitabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
